〈これで売れました！〉山一商事 「スタミナ1番」 スタミナ飯をガッツリと

〈これで売れました！〉山一商事 「スタミナ１番」 スタミナ飯をガッツリと

にんにくと唐辛子のパンチが効いたなめ茸商品。もともと自衛隊のスタミナ飯として長年愛されていたが、2016年に発売した市販用400g角瓶がヒット。ご飯のお供としてだけでなく、調味料としても幅広く使える。

関連記事タグに関連する記事を表示しています