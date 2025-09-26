クセになる辛さ 「赤から」監修の袋麺 寿がきや食品　

寿がきや食品は9月15日から、人気外食チェーン「赤から」が監修した「3食入 赤からラーメン」（希望小売価格税抜408円）を発売している。

コクと旨みの強い赤味噌と、甘くまろやかな白味噌をベースに、ポークと野菜の旨み、風味豊かな唐辛子をブレンド。赤からの特徴である「コクのある旨みとクセになる辛さ」のスープに仕上げた。

同社はこれまでも「赤から」とタイアップし、カップ麺、袋麺、チルド麺、簡便調味料などを展開してきた。今回は値頃感を持たせた3食パックを販売する。