加藤産業 130回目の総合展示会 コラボ提案で新たな価値 「MUTTI」訴求に力

加藤産業は9月17～19の3日間、神戸国際展示場で「グループ総合食品展示会」を開いた。130回の節目となる今回はメーカー465社（常温185社、低温115社、酒類118社、菓子47社）が出展し、全国の得意先約5100人が事前登録。出展社は49社、得意先は約200人前年を上回った。

今回も春の総合展示会に続き、「売り方、売場“味変”しませんか？」を掲げ、変化する消費動向に対し新たな売り方を示した。ターゲットの一つに据えたのが単身世帯。なかでも、増加する高齢者とZ世代以降を意識し、簡単にできる1人前の寄せ鍋の食べ比べを実施。このほか、POPの見せ方や効果的なデジタル施策などを提案した。

グループ合同企画では漬物にスポットを当てた。いぶりがっこにレーズンバターやジャムなどをトッピングし、ワインと合わせパーティーシーンを想定。また、漬物の種類が多い東北のご当地商材を活用した年末年始のフェアを紹介した。

自社ブランドのコーナーはイタリアのナンバー1トマトブランド「MUTTI」のアピールに注力。同社は09年から扱っており、このほど改めて公式代理店として契約を結んだ。この日は料理研究家の中川千佳子氏がカプレーゼやチーズケーキなど、様々なMUTTIトマト製品を使い調理実演した。

中村考直専務は「単なるトマト缶ではなく、厳選されたトマト約10個分が入る価値ある商品。世界的にも伸びており、今後もしっかり売っていきたい」と強調する。

このほか、加藤産業の「Kanpy」とNB、あるいはNB同士など随所でコラボ提案に力を入れた。「こうした点を強調し売場を作ることで、同じ商品でも新しい価値が生まれる」（中村専務）。

例えば、プラントベースフードのコーナーではカゴメのレトルトと六甲バターのシュレッドを合わせたキーマカレー、低温ブースではシマダヤの流水麺とみすずコーポレーションのいなりを使ったそばいなりなどを提供した。

中村専務の話

この1年、流通業界は値上げとともに、フォローの風が吹いた。販売数量は下がるが、価格で補うという状況でコストも下げられた。だが、来期に向かって潮目が変わっている。値上げが浸透し財布の紐は締まった。われわれには、より積極的な売り方提案が求められている。