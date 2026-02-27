伊藤忠商事 伊藤忠食品のTOB開始 株式非公開化へ

伊藤忠商事は2月25日、100％出資の合同会社FMDIを通じて、連結子会社で52.46％を保有する伊藤忠食品の株式非公開化を目的に、株式公開買付けを開始した。

非公開化により、双方の経営資源を相互活用できる体制を整え、スピード感を持って物流機能や商品開発、デジタル戦略、低温事業の拡大など各種施策を推進する。買付期間は2月26日から4月9日まで。買付価格は1株当たり1万3000円。伊藤忠食品は同日付の取締役会で、TOBへの賛同および応募推奨を表明した。