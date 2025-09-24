〈これで売れました！〉遠藤製餡「あずき美人茶」 小豆の魅力を飲料で提案

北海道産小豆を使用したオーガニック健康茶。ポリフェノール含有量が豊富で抗酸化性が高い上に食物繊維、カリウムも含有。優しい小豆の風味が夏バテ対策にも合う。アルコールの割り材でも人気。

