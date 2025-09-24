・でん六、厳選した4種類の海の幸が楽しめる豆菓子「海味鮮（うみあじせん）」品揃え拡充

・亀田製菓「無限エビ」「無限のり」を刷新 中身を磨きこだわり伝える新局面へ突入 狙うはスナックに少し罪悪感を抱く人

・湖池屋「今金男しゃくポテトチップス」進化 収穫から1か月以内に生産

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。