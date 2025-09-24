・だしの素「自由だし」を強化訴求 気温に合わせてメニュー提案

・麺用調味料 うどん調味料伸びる 年末に向けそばつゆ強化

・鍋つゆ「粉de鍋」に刷新 「人数」「濃淡」調整可能強みに

