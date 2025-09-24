シマヤ秋冬強化商品

・だしの素「自由だし」を強化訴求　気温に合わせてメニュー提案
・麺用調味料　うどん調味料伸びる　年末に向けそばつゆ強化
・鍋つゆ「粉de鍋」に刷新　「人数」「濃淡」調整可能強みに

