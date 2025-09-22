犬猫用の冷凍食品を強化 ケーキやおせちも イオンペット

イオンペットは、犬猫用の冷凍食品を強化している。ペットの家族化を背景にプレミアム志向が高まっており、冷凍でも人気のスイーツや高品質なフレッシュフードの需要が拡大中。年末年始のイベントシーズンに向け、年々売上を伸ばしているクリスマスケーキとおせちのラインアップを充実させた。

同社はイオングループのペット専門企業。「PETEMO（ペテモ）」の屋号でペット向けの用品販売、グルーミングサロン、ホテル、動物病院、しつけ教室などを全国約200拠点で展開する。

9月5日に発表会を開催。市場動向について、西澤啓輔商品本部長代理は「ペット関連市場は右肩上がりだが、ペットフード部門が成長を牽引している。ペットの家族化や健康志向の高まりで今後の伸びも期待できる」などと説明。同社でも人間が食べるものと同じようなスナック菓子、歯やお腹の健康を考えたガム、減塩を意識した海産物シリーズなどが好調という。

その上で、プレミアムフードとして冷凍食品への期待が高まっている。現状はスイーツが主力だが、ヒューマングレードの食材を使用し、おいしさや水分摂取にこだわって冷凍保存したフレッシュフードの需要が拡大。「スイーツと並ぶ柱に育てたい」（西澤本部長代理）との意気込みで、同社冷凍食品カテゴリーの売上を27年度に8億円まで引き上げたい考えだ。

このほど「ペテモ」として冷凍のクリスマスケーキとおせちの予約を店頭・オンラインで開始。

おやつ・冷凍バイヤーの安藤梢氏によると「シーズンイベントや記念日をペットと一緒に楽しみたいオーナーが増えている。華やかな見た目や特別感ある商品が人気」とトレンドを話す。

クリスマスケーキは8品。昨年好評だった「ペコちゃんのXmasショートケーキ」（税別1680円）、豪華な見た目の「Xmasロールケーキタワー」（同2300円）など。

おせちは6品。手ごろな「お肉のミニおせち」（同2180円）、プレミアム感ある「愛犬用 特選おせち」（同1万5000円）など。

オードブルは6品。パウンドケーキやミートローフなどを小分けできる小型犬も食べきりサイズの「犬用 クリスマス＆ニューイヤーグルメセット」（同3600円）など。