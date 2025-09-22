つけもの版

・〈詳細版〉品目別出荷額
・新進、新製品GPで受賞　燻し風刻み沢庵　冷蔵食品部門1位
・新進　食を通じ社会貢献　地元スポーツ大会協賛　児童発案の福神漬発売も
・片山食品、既存品刷新　容器・風味見直し新規獲得
・和韓折衷らっきょうキムチ　岩下食品　家庭用で新提案
・マルハチ「がっこだし」　幅広いアレンジに対応

