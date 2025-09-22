・〈詳細版〉品目別出荷額

・新進、新製品GPで受賞 燻し風刻み沢庵 冷蔵食品部門1位

・新進 食を通じ社会貢献 地元スポーツ大会協賛 児童発案の福神漬発売も

・片山食品、既存品刷新 容器・風味見直し新規獲得

・和韓折衷らっきょうキムチ 岩下食品 家庭用で新提案

・マルハチ「がっこだし」 幅広いアレンジに対応

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。