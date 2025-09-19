「ヤクルト ピーチ風味」 ブラジルで9月から発売開始 ヤクルト本社

ヤクルト本社は、海外子会社のブラジルヤクルト商工で「ヤクルト ピーチ風味」（80g×6本パック）を9月1日からスーパーやミニマーケットなどの店頭、ヤクルトレディによる宅配で発売開始。販売目標は1日平均21万7000本（2025年9～12月）。

店頭希望小売価格は1本当たり2.09レアル（約56円）、宅配は1.60レアル（約43円）。ブラジルヤクルト商工は1966年設立、従業員1945人（25年3月末時点）、1日平均販売本数131万1000本（24年1～12月）。

メキシコでは「マスカット風味」

また同社は、9月1日から海外子会社のメキシコヤクルトで「ヤクルト マスカット風味」（80㎖×5本パック）を発売開始している。人気が高いフレーバーの投入で、ヤクルト製品の購入機会を増やすとともに、「乳酸菌シロタ株」の価値を広く伝え、売上拡大を狙う。

9月1日からスーパーやミニマーケットなどの店頭、10月1日からヤクルトレディによる宅配で発売。店頭希望小売価格は38.5ペソ（約305円）、宅配は1本7.1ペソ（約56円）。販売目標は1日平均36万3000本を掲げる。

メキシコヤクルトは1980年設立、従業員数4089人（2025年3月末時点）、24年1～12月の1日平均販売本数は395万7000本。