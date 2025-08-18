食品関連機械・資材版

・冷凍野菜メーカーが「TOMRA 5C」導入 高精度・高速選別で生産量倍増 トムラソーティング

・AI活用の外観検査ソリューション 食品の異物・不良品選別に最適化 ロビット

・「金属対応RFIDタグRMTシリーズ」 金属製品の非接触識別が可能に HCM

・「チルドスライス」で大活躍 清掃が容易で衛生性を重視 なんつね

・ピスタチオのアレルゲン検査開始 ナッツ類の食物アレルギー増加に対応 ビジョンバイオ

