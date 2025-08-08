豆、佃煮など値上げ マルヤナギ小倉屋

マルヤナギ小倉屋は8月1日から豆、佃煮、惣菜など一部商品の価格改定と規格変更を実施した。原料や包材、物流費等の高騰を受けたもの。

煮豆は主に12～20％の減量となり、惣菜は4％程度の値上げ、佃煮は7～10％程度の値上げとなる。