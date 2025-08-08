食生活に欠かせないインフラに 人手不足とコスト対応が急務 アウトパック化の流れも

・三菱食品 次の100年を担う成長事業 デリカの専門人材を育成

・日本アクセス SMデリカを徹底強化 商品開発・提案に磨きかける

・国分フレッシュ・フードトランス始動 生産から生活者をつなぐ

・旭食品 農水産物の調達力強化 惣菜の提案に生かす

・デリア食品 創立50周年、新たな挑戦を 期待を上回る価値追求

・ケンコーマヨネーズ グループや地域の連携を強化 自社の強みを生かす

・ヤマザキ 山崎朝彦社長 好調のチルド包装惣菜 今期は大袋が2ケタ増

・日清製粉デリカフロンティア 湯本秋彦専務 DX化を推進 業務全体の効率がアップ

・まつおか 松岡まち子社長 第5次中計で100億突破へ 100年企業に向けて“志本経営”

・全調食東など3団体 杉並区に佃煮・煮豆など 3千品が子ども食堂へ

〈佃煮市場〉原料・コスト高続く コメ高騰も影響

・菊池食品工業 こだわりの豆を多くの人に

・安田食品工業 「漁師の心意気」を商品化

・ヒロツク ごぼうをシリーズ化

・佐々商店 「気軽に家族で」中袋を刷新

・あじかん 巻寿司の芯をバーガーに

・ヤマザキ 「もう一品 リッチ」で汁物惣

