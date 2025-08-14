TABASCOソース、3店舗とコラボ 「夏のピリ辛麺祭り」で冷製パスタ

「TABASCOソース」を製造するマキルヘニー社は暑い夏でも食欲をそそるピリ辛の冷やし麺を楽しめる「TABASCOソース 夏のピリ辛麺祭り」キャンペーン第二弾を8月1日～31日の期間限定で開催している。「We eat Wheat（ウィート・ウィート）」（自由が丘店、鵠沼海岸店）、「Cizia（チッツィア）」（西小山）、「Bricca（ブリッカ）」（三軒茶屋）の人気レストラン3店舗とコラボレーションし、旨辛冷製パスタをはじめとする特別メニューを展開中だ。

6月に開催した「夏のピリ辛麺祭り」第一弾ではアジアの人気麺料理を展開。これに続く第二弾ではTABASCOソースの定番の組み合わせ「パスタ」を旨辛冷製メニューで提供する。

定番の「オリジナルレッドペパーソース」に加え、さっぱりとした香りとマイルドな辛さが特徴の「ハラペーニョソース」、ガーリックの旨さと程よい甘みが特徴の「シラチャーソース」を使ったメニューを期間限定で展開。対象メニューを注文した人に「TABASCOミニボトル」（3.7ml）、TABASCOブランドのロゴステッカーやポストカードをプレゼントする。

「We eat Wheat」では、「白桃とハモンセラーノの冷製パスタ×TABASCOハラペーニョソース」（税込み1,848円）、「イイタコの冷製プッタネスカ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」（同1,848円）に加え、「Bloody Napoli×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」（同880円）、「Berry Amore×TABASCOハラペーニョソース」（同880円）を展開する。

「Cizia」では、「レッドパスタ×TABASCOシラチャ―ソース」（同1,850円）、「大葉のジェノベーゼパスタ×TABASCOハラペーニョソース」（同1,850円）、「濃厚たまごとスパイシーパン粉のパスタ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」（同1,850円）を展開する。

「Bricca」では、「マイワシと焼きなすの冷製パスタ×TABASCOオリジナルレッドペパーソース」（同2,200円）に加え、「生ハムを巻いたいちじくのフライ×TABASCOシラチャーソース」（同1,850円）、「自家製レモンチェッロのフローズンカクテル×TABASCOハラペーニョソース」（同880円）を展開する。