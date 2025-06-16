台北で大規模食品展 来場5万人見込む

台湾貿易センターは6月25～28日の4日間、台北市で「Food Taipei 台北食品展」を開催する。
生鮮3品やその加工品、乳製品、冷凍食品、調味料、菓子、飲料、酒類まで幅広い分野の食品が集まる台湾最大級の食品展示会。昨年は1170社が出展。このうち334社が海外企業で、日本のパビリオンでは牛肉や水産品、果実などが人気を集めた。
食品加工機械や包装、飲食設備などの展示会も同時に開催される。昨年は約4万8000人が来場。今回は1700社の出展、5万人の来場を見込む。
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