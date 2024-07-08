・独自路線で増収増益を続ける菓子企業　中小メーカーの逸品豊富に品揃え　進物のバラ売りにも対応　アイネットホールディングス
・アサヒグループ食品　「ミンティア」好調　1－5月販売金額31％増　「ONE PIECE」コラボで勢い
・異色のコラボ　「歌舞伎揚」風「でかまる」と「赤いきつね」「緑のたぬき」風「歌舞伎揚」
・天乃屋「歌舞伎揚 瑞夢」発売10周年　記念限定フレーバー第二弾「柚子はちみつ味」開発

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北大西洋の豊かな海が育むアイリッシュシーフード