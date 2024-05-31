お茶特集

・静岡　供給過多で価格低下　岐路に立たされた茶業界
・鹿児島　価格差の大きい相場に　平均は若干の前年割れ

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・伊藤園　インスタント二ケタ増　簡便志向への訴求継続
・ハラダ製茶　グループ増収増益　農作物の対米輸出スタート
・丸山製茶　抹茶輸出、好調に推移　富士東農協の工場を継承
・小栗農園　海外展開 積極姿勢つづく　フレーバーティー有機追加
・吉村　積極姿勢で業界を元気に　独自マーケでユーザー創出
・赤堀商店　量販売上 伸長つづく　全体の売上も二ケタ増

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