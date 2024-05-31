・静岡 供給過多で価格低下 岐路に立たされた茶業界

・鹿児島 価格差の大きい相場に 平均は若干の前年割れ

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・伊藤園 インスタント二ケタ増 簡便志向への訴求継続

・ハラダ製茶 グループ増収増益 農作物の対米輸出スタート

・丸山製茶 抹茶輸出、好調に推移 富士東農協の工場を継承

・小栗農園 海外展開 積極姿勢つづく フレーバーティー有機追加

・吉村 積極姿勢で業界を元気に 独自マーケでユーザー創出

・赤堀商店 量販売上 伸長つづく 全体の売上も二ケタ増

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