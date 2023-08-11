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マクドナルド、ハッピーセット「ポケモンなつまつり」11日から期間限定販売

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マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）
マクドナルド「ハッピーセット」（イメージ）

　日本マクドナルドは11日からハッピーセット「ポケモンなつまつり」を期間限定販売している。 　これは、ピカチュウと4月からスタートした新シリーズに登場しているニャオハ・ホゲータ・クワッスのおもちゃをセ…

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