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マクドナルド「ガーリックシュリンプ」26日から期間限定販売　ハワイをイメージ

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「ガーリックシュリンプ」
「ガーリックシュリンプ」

　日本マクドナルドは26日、「ガーリックシュリンプ」を期間限定販売する。 　「ハワイやん」をキーワードにハワイをイメージした商品ラインアップの1つ。 　毎年のハワイアンバーガーズの好評を受け集客を図る…

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