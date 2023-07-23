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ケンタッキー「最大670円もおトク」をうたう「2種類選べる！夏休みパック」期間限定販売

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「オリジナルチキン」4ピース(上）と「骨なしケンタッキー」4ピース（下）の組み合わせイメージ
「オリジナルチキン」4ピース(上）と「骨なしケンタッキー」4ピース（下）の組み合わせイメージ

　日本ケンタッキーは「最大670円もおトク」をうたう「2種類選べる！夏休みパック」を7月26日から8月22日の期間限定で販売する。 　全国各地の学校で夏休みが始まり、家族・親戚・友人の集まる機会が多く…

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