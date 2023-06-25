日本気象協会 biz tenki
耳より情報マクドナルド「てりやきマッ...

マクドナルド「てりやきマックバーガー」に大阪お好み焼き風マヨソースとたまごを組み合わせた新バーガー期間限定販売

耳より情報外食freeonline
「大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき」
「大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき」

　日本マクドナルドは28日から「大阪お好み焼き風ソースたまごてりやき」を期間限定で販売する。 　人気メニューである「てりやきマックバーガー」「てりやきチキンフィレオ」をテーマに北海道、大阪、福岡それぞ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集