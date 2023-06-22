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ケンタッキー、アメリカンなビジュアルが食欲をかきたてる新バーガー数量限定発売

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「コク旨オニオンBBQチキンバーガー」のイメージ
「コク旨オニオンBBQチキンバーガー」のイメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は21日から、アメリカンなビジュアルが食欲をかきたてる新バーガーとして「コク旨オニオンBBQチキンバーガー」を数量限定発売している。 　同日に数量限定発売…

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