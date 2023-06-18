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ケンタッキー、アメリカ定番料理バッファローチキンをイメージした新バーガー数量限定発売

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「辛旨バッファローチキンバーガー」のイメージ
「辛旨バッファローチキンバーガー」のイメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は21日、アメリカの定番料理バッファローチキンをイメージした新バーガー「辛旨バッファローチキンバーガー」を数量限定発売する。 　同日に数量限定発売する「コ…

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