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マクドナルド「シャカシャカポテト」期間限定販売　じゃがいもは世界でも限られた品種のみを使用した「マックフライポテト」訴求

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「シャカシャカポテト梅のり塩味」
「シャカシャカポテト梅のり塩味」

　日本マクドナルドは3月8日、「シャカシャカポテト」を期間限定販売した。 　サイドメニューである「マックフライポテト」に味付けをして小腹満たしを訴求していくのが狙いと思われる。 　「バーガーと相性抜群…

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