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マクドナルド「てりたま」シリーズ期間限定発売　「てりたまマフィン」は国産たまごの供給状況から販売中止

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「てりたま」
「てりたま」

　日本マクドナルドは8日から「てりたま」シリーズを期間限定発売する。 　同シリーズは春の恒例商品で、毎年の好評を受けた動きと思われる。 　今年は定番の「てりたま」と「チーズてりたま」に加え「瀬戸内レモ…

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