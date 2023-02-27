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業務用ごま製品 昨年11月に続き値上げへ 浜乙女

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業務用ごま製品 昨年11月に続き値上げへ 浜乙女

浜乙女は、4月1日出荷分から業務用ごま製品の価格改定を実施する。同社では昨年（22年）11月に、ふりかけ、お茶漬けの素、ごまなどの家庭用・業務用製品について一斉値上げを行ったが、世界情勢や為替レートの…

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