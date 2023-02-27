東洋水産　上質な「ごほうび冷し中華」　旅行気分「アジアのごちそう」　春夏チルド麺

東洋水産は、春夏シーズンに向け「マルちゃん」ブランドのチルド麺としてワンランク上の「ごほうび冷し中華」シリーズ、旅行・外食気分が味わえる「アジアのごちそう」シリーズなど新商品を発売する。 「ごほうび冷…