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マクドナルド、ハッピーセット「パウ・パトロール」3月3日から期間限定販売

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ハッピーセット
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　日本マクドナルドは3月3日からハッピーセット「パウ・パトロール」を期間限定販売する。 　これは、人気アニメ「パウ・パトロール」のキャラクターをデザインしたステッカーをセットにしたもの。 　人気キャラ…

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