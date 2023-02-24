納豆 市場は再浮上の兆し 値上げ後も依然高コスパ

納豆市場は昨年上期までやや低調な販売が続いたが、昨秋以降再び浮上の兆しがみられる。急激なコストアップを受けて納豆業界も製品価格の適正化を進めているが、あらゆる食品が値上がりする中で、店頭平均価格はいま…