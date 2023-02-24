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加工食品乳製品・アイスクリームチーズ公正取引協議会が表示...

チーズ公正取引協議会が表示検査会 明瞭でわかりやすい表示を

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あいさつする佐藤雅俊委員長（チーズ公正取引協議会）
あいさつする佐藤雅俊委員長（チーズ公正取引協議会）

チーズ公正取引協議会は17日、東京千代田区の乳業会館で、第16回チーズ類表示検査会を開催した。 冒頭、挨拶に立った佐藤雅俊委員長（雪印メグミルク社長）は「表示検査会は、チーズを購入されるお客様のご意見…

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