チーズ公正取引協議会が表示検査会 明瞭でわかりやすい表示を

チーズ公正取引協議会は17日、東京千代田区の乳業会館で、第16回チーズ類表示検査会を開催した。 冒頭、挨拶に立った佐藤雅俊委員長（雪印メグミルク社長）は「表示検査会は、チーズを購入されるお客様のご意見…