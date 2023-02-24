明治 カカオ新素材を商品化 マクアケで期間限定販売

明治はカカオの新しい可能性への挑戦としてカカオ新素材から生まれた「カカフル」シリーズ3品と「カカウェル」シリーズ1品を発売した。Makuake（マクアケ）を通じ、2月8日～3月30日の期間限定で販売し…