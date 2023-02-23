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小売ＣＶＳローソンから「餃子味のフラ...

ローソンから「餃子味のフライドチキン!?」と思われるかもしれない新商品　「Lチキ」の新シリーズ「ソースin」第一弾

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「ソースin Lチキ 餃子味」（税込249円）
「ソースin Lチキ 餃子味」（税込249円）

　ローソンは28日から「Lチキ」の新シリーズ「ソースin」の第一弾として「ソースin Lチキ 餃子味」（税込249円）を新発売する。 　同商品は、鶏ひき肉・キャベツ・ネギ・ニラの入った餃子あんを衣の中…

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