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飲料系飲料「C1000」日常生活のシ...

「C1000」日常生活のシーン訴求で巻き返しを図る　「ビタミンレモンクエン酸」と「ビタミンレモンゼリー」が牽引

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「C1000ビタミンレモン」のお風呂上りを想起させるようなデザインを施した6本パック
「C1000ビタミンレモン」のお風呂上りを想起させるようなデザインを施した6本パック

　ハウスウェルネスフーズの「C1000」ブランドは競争激化で近年足踏みしていたが、昨年10月以降、日常生活におけるシーン訴求で巻き返しを図っている。 　藤堂真人事業開発二部グループマネージャーは「飲用…

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