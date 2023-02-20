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バイオ由来の高吸水ポリマーを開発 25年上市想定 NAGASEグループ

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他社の生分解性SAP㊧と開発品の吸水性を比較（長瀬産業／NAGASEグループの中核製造会社・ナガセケムテックス／林原）
他社の生分解性SAP㊧と開発品の吸水性を比較（長瀬産業／NAGASEグループの中核製造会社・ナガセケムテックス／林原）

長瀬産業とNAGASEグループの中核製造会社・ナガセケムテックス、林原の3社は、バイオ由来の原料比率を高めた高吸水ポリマー（SAP）の共同開発に成功した。2025年度以降の上市を目指し、量産技術の確立…

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