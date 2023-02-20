・日本アクセス 中部エリア春季展示商談会 ・「もう1品購入する提案を」尾方統括 ・イオンモール豊川 4／4グランドオープン ・名給 中部メニューフーズSP会 3年ぶり対面で総会開催 ・営業・販売・物流…