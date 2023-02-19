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トラックドライバー時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」　サントリー食品インターナショナルの見解は？

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サントリー食品インターナショナルはサプライチェーンのネットワークを再編を進める
サントリー食品インターナショナルはサプライチェーンのネットワークを再編を進める

　トラックドライバー時間外労働の上限規制が適用される「2024年問題」について、13日決算説明会に臨んだサントリー食品インターナショナルの齋藤和弘社長は「今後は、長い距離を運ぶことが非効率になると想定…

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