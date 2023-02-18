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サントリー食品インターナショナル、売上収益と営業利益が過去最高　力強い海外の需要に迅速対応が奏功

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「TEA＋」（ベトナム）の営業活動
「TEA＋」（ベトナム）の営業活動

　サントリー食品インターナショナルの2022年12月期連結業績は、売上収益が前年比14.3％増の1兆4504円、営業利益が17.8％増の1397億円となり3年連続の増収増益、過去最高の売上収益と営業利…

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