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キリン、ショート缶コーヒー25年ぶり価格改定 　「ファイア」（185g缶）は115円→140円に　5月1日から

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「ファイア　挽きたて微糖」
「ファイア　挽きたて微糖」

　キリンビバレッジは13日、5月1日納品分から「ファイア」ブランドなど缶コーヒー41品とパウチ商品1品を価格改定すると発表した。 　再栓可能なボトル缶を除くショート缶コーヒーの価格改定は1998年以来…

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