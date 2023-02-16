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逆光線（コラム）引っ越し料金は時価？

引っ越し料金は時価？

逆光線（コラム）freeonline
引っ越し料金は時価？

転居することになり、引っ越し業者に見積もりを依頼した。3月下旬でお願いしたところ、予算を大幅に上回る料金を提示されて愕然とした。「3月下旬は最繁忙期なので通常期の3倍」とのことだった。 ▼「どうしよう…

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