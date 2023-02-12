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「ジョージア 」缶コーヒーや「コカ・コーラ」缶製品25年ぶり価格改定　5月1日出荷分から　コカ・コーラボトラーズジャパン

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左から「ジョージア エメラルドマウンテン」（185ml缶）と「コカ・コーラ」（350ml缶）
左から「ジョージア エメラルドマウンテン」（185ml缶）と「コカ・コーラ」（350ml缶）

　コカ・コーラボトラーズジャパンは9日、缶製品、大型ペットボトル製品、パウチ製品、パウダー製品など計75品を5月1日出荷分から価格改定を実施すると発表した。 　「ジョージア」缶コーヒーや「コカ・コーラ…

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