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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「和...

ローソン価格据え置きで「和風シーチキンマヨネーズ」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズ」発売開始

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズ」（左）と「和風シーチキンマヨネーズ」
「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネー　ズ」（左）と「和風シーチキンマヨネーズ」

　ローソンは7日、価格据え置きで定番品「和風シーチキンマヨネーズ」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズ」を新発売した。 　「盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズ」は具体的には「和…

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