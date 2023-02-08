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食品界に旋風の東スポ 今度は石垣食品と異色のタッグ 「しじみが濃い！お味噌汁」

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「しじみが濃い！お味噌汁」（石垣食品）
「しじみが濃い！お味噌汁」（石垣食品）

「フジミネラル麦茶」で有名な石垣食品は、食品業界に進出した東京スポーツ（以下、東スポ）と異色のタッグを組み、東スポプロデュース「しじみが濃い！お味噌汁」を4月に発売すると、日本アクセスフードコンベンシ…

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