食品界に旋風の東スポ 今度は石垣食品と異色のタッグ 「しじみが濃い！お味噌汁」

「フジミネラル麦茶」で有名な石垣食品は、食品業界に進出した東京スポーツ（以下、東スポ）と異色のタッグを組み、東スポプロデュース「しじみが濃い！お味噌汁」を4月に発売すると、日本アクセスフードコンベンシ…