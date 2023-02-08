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海苔、チャリティ販売に大行列 有明不作も影響？ 大阪で節分イベント

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海苔、チャリティ販売に大行列 有明不作も影響？ 大阪で節分イベント

大阪海苔協同組合は節分の日の3日、大阪天満宮（大阪市）で海苔チャリティセールを開いた。会場設営中の1時間半前から、早くも海苔を求める人たちが並び始め、開始の9時半には大行列となった。 焼き海苔10枚入…

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