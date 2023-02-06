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飲料系飲料コカ・コーラ「綾鷹」それぞ...

コカ・コーラ「綾鷹」それぞれの味わいごとに和の素材で桜の風景を表現

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「綾鷹 桜デザインボトル」の「綾鷹」「綾鷹 茶葉のあまみ」「綾鷹 ほうじ茶」
「綾鷹 桜デザインボトル」の「綾鷹」「綾鷹 茶葉のあまみ」「綾鷹 ほうじ茶」

　コカ・コーラシステムは6日から「綾鷹カフェ」シリーズを含めた「綾鷹」ブランド5種類で「綾鷹 桜デザインボトル」を発売する。 　昨春に「綾鷹 桜デザインボトル」を初展開しその好評を受けた動き。 　今年…

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