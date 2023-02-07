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飲料系飲料「三ツ矢日本くだものがたり...

「三ツ矢日本くだものがたり」始動　農家の取り組みを知ってもらう地域共創　第1弾は和歌山県・南高梅

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ワークショップの様子
ワークショップの様子

　アサヒ飲料は「三ツ矢日本くだものがたり」と称し日本の農家の取り組みを知ってもらう活動を開始した。 　地域共創の取り組みの一環で、新たに立ち上げた「三ツ矢」ブランドの新シリーズ「三ツ矢日本くだものがた…

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