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吉野家、牛丼並盛2個816円（税込880円）→800円（税込864円）　テイクアウトキャンペーンで需要喚起

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テイクアウトの牛丼並盛
テイクアウトの牛丼並盛

　吉野家は3日、全国の吉野家店舗でテイクアウトの牛丼並盛を2個購入すると通常816円（税込880円）が800円（税込864円）になるなどのテイクアウトキャンペーンを開始した。 　物価高騰や水光熱費の上…

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