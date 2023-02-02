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飲料系飲料アイリスオーヤマ飲料水事業...

アイリスオーヤマ飲料水事業を拡大　国内2拠点目・富士裾野工場を新設して供給能力2.5倍　天然水・炭酸水に加えてお茶も予定

飲料freeonline
アイリスオーヤマの「富士山の天然水」(左）と「富士山の強炭酸水」
アイリスオーヤマの「富士山の天然水」(左）と「富士山の強炭酸水」

　アイリスオーヤマは、天然水・炭酸水を軸足に新たにお茶カテゴリーの製造も視野に入れて飲料水事業を拡大していく。 　このほど新富士裾野工業団地内（静岡県裾野市）にあるトヨタ紡織の土地と建物を取得し、飲料…

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