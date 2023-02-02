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小売ＣＶＳ「プレミアムロールケーキ」...

「プレミアムロールケーキ」あふれんばかりのクリームで価格据え置き　 ポイントはワクワク感　ローソン初・12品対象に約47％増量の「盛りすぎ！チャレンジ」

ＣＶＳfreeonline
「プレミアムロールケーキ」のクリームを約47％増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（左）と定番品の「プレミアムロールケーキ」（右）
「プレミアムロールケーキ」のクリームを約47％増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（左）と定番品の「プレミアムロールケーキ」（右）

　ローソン定番品の「プレミアムロールケーキ」のクリームが生地からあふれんばかりに増量されて価格据え置き――。 　ローソンは2月6日から3週間、価格据え置きで重量を約47％増量する「盛りすぎ！チャレンジ…

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