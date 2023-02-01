国産酒粕飼料を開発　地産地消とCO2削減へ　白鶴酒造×神戸大学

白鶴酒造は、神戸大学と酒粕の飼料化に関する共同研究を開始した。現状、国産鶏の飼料に使う主な原料（トウモロコシ、大豆粕）は輸入に依存しているが、身近な国産の酒粕を活用することで、地産地消とCO2削減に貢…