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飲料系酒類国産酒粕飼料を開発　地産地...

国産酒粕飼料を開発　地産地消とCO2削減へ　白鶴酒造×神戸大学

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酒粕飼料を与えて検証
酒粕飼料を与えて検証

白鶴酒造は、神戸大学と酒粕の飼料化に関する共同研究を開始した。現状、国産鶏の飼料に使う主な原料（トウモロコシ、大豆粕）は輸入に依存しているが、身近な国産の酒粕を活用することで、地産地消とCO2削減に貢…

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