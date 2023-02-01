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外食売上高 昨年はコロナ前の94％に 飲酒業態は5割減、依然厳しく

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外食売上高 昨年はコロナ前の94％に 飲酒業態は5割減、依然厳しく

日本フードサービス協会（JF）がまとめた令和4年（22年）1-12月の外食売上高（全店ベース）は前年比113.3％で、3年ぶりのプラスとなった。年後半にかけて回復が進んだものの、コロナ前の19年比では…

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